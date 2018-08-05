Полиция Испании задержала трёх граждан Армении и Грузии
5 августа 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Испании задержала в Марбелье трех граждан Армении и Грузии, подозреваемых в связях с организованной преступностью.
В одном из ресторанов Марбельи трое мужчин были задержаны во время встречи, на которой они, вероятно, планировали убийство члена соперничающей группировки. Как передают РИА Новости, тот собирался поселиться в Испании и реорганизовать разгромленную в июне ОПГ.
По словам источника, трех граждан Армении и Грузии помещены под стражу. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и принадлежность к преступной группировке. В ходе обыска у них были обнаружены украинские и польские фальшивые документы на их имена.
Известно, что 26 июня Национальная полиция сообщила о проведении в Испании масштабной операции против «армянской мафии» — крупнейшей преступной группировки выходцев из Армении в Европе. Задержание трех преступников стало продолжением этого громкого дела.
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