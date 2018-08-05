Эксперт высказался о словах экс-депутата Рады насчет эффекта санкций против РФ

Российский политолог высказался о словах экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Филиндаша о неэффективности антироссийских санкций, в также недемократичности подобных действий украинских властей.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что в России в последнее время были возрождены целые сектора промышленного и сельскохозяйственного производства, а еще ряд был создан. Это должно стать пищей для размышления западных политических деятелей, которые пытаются призвать к введению все новых ограничений.

В беседе с RT эксперт отметил, что санкции в отношении РФ не дадут положительного эффекта и не заставят российское руководство изменить свою позицию.

По словам Шаповалова, в первую очередь данные ограничения "ударили" по Украине, на территории которой возникла настоящая экономическая катастрофа.