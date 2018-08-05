Военнослужащие НАТО погибли при атаке смертника в Афганистане

В восточной части Афганистана в результате атаки террориста-смертника погибли военнослужащие НАТО. Происшествие, согласно последней информации источников, произошло рано утром в воскресенье, 5 августа.

Речь идет о трех членах миссии Североатлантического альянса в Афганистане "Решительная поддержка". Военные погибли в ходе патрулирования на востоке страны, которое проходило совместно с сотрудниками афганских Вооруженных сил, передает сегодня РИА "Новости".

Известно, что в результате подрыва смертника ранения получил еще один военнослужащий миссии НАТО, а также два солдата из армии Афганистана.