Житель Канады сорвал джекпот в размере 7,7 миллиона долларов

Житель Канады сорвал джекпот популярной национальной лотереи. Согласно последней информации организаторов, человек стал обладателем 10 миллионов канадских долларов или 7,7 американских долларов.

Как сообщается, выпали номера 9, 11, 23, 33, 35, 36 и 42, а бонусом стало число - 6. Комбинацию удалось угадать одному человеку, передает ТАСС. Известно, что выигрышный билет купил человек в провинции Онтарио, однако к настоящему моменту его личность не установлена.

Согласно правилам, для получения денег удачливому канадцу необходимо предъявить свой квиток организаторам и назвать во всеуслышание свое имя.