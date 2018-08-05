В Таиланде произошли наводнения, есть пострадавшие
5 августа 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Таиланде случились наводнения, вызванные сильными дождями. В результате пострадали более 70 тыс. человек. Наводнения затронули девять северо-восточных провинций страны.
Среди них оказались Амнат Чароен, Убон Ратчатхани, Бунгкан, Накхонпханом, Мукдахан, Сакон Накхон, Рой Ет, Каласин и Ясотхон, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post.
Как сообщает источник, Накхонпханом пострадала больше всех. Вода вышла из берегов реки Меконг и затопила 12 районов. В итоге пострадало более 26 тысяч человек и 12 тысяч домашних хозяйств.
В Мукдахан пострадали более 38 тысяч человек. Затопленными оказались 11, 4 тыс. ферм.
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