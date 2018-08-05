Герцогиня Меган сразила поклонников внешним видом в свой день рождения
5 августа 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл сразила поклонников внешним видом в свой день рождения. В минувшую субботу, 4 августа, новоиспеченной герцогине исполнилось 37 лет.
Теперь жизнь Меган не подчинена только ее желаниям, поэтому в свой праздник она обязана была присутствовать на свадьбе близкого друга своего мужа.
Герцогиня Сассекская, однако, казалась невероятно счастливой и цветущей. Многие отметили, что она великолепно выглядит. На мероприятие именинница надела необычное темное платье с плиссированной юбкой, которая состояла из тканей трех разных цветов. На голове у Меган была элегантная шляпка, а в руках она держала лаконичный клатч. Погода в субботу была довольно солнечная, поэтому она дополнила свой наряд солнечными очками.
Для торжества жена принца Гарри сделала более яркий макияж, который, по мнению поклонников, очень ей подходит.
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