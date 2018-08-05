СМИ: Пентагон на днях представит доклад о создании Космического командования

СМИ сообщают, что на следующей неделе Пентагон передаст Конгрессу доклад, в котором содержится план создания Космического командования Соединенных Штатов Америки, а не отдельных Космических сил страны.

Предполагается, что на следующей неделе американское Министерство обороны продемонстрирует документ, в котором будет обоснована необходимость создания принципиально нового типа командования.

Как уточняет информационное агентство Associated Press, которое ссылается на собственные источники, на законодательном уровне предложение о создании полноценных Космических сил будет передано в Конгресс только в начале будущего года. Вероятно, оно будет содержаться в проекте оборонного бюджета на 2020 год.