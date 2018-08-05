Россия ввела ответные пошлины на американские товары

С 5 августа Россия ввела таможенные пошлины на импорт товаров из США в ответ на ранее введенные Америкой пошлины на сталелитейную и алюминиевую продукции. Ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

Россия повысила ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна, передают РИА Новости.

При этом ущерб от американских торговых пошлин оценивается более чем в 500 миллионов долларов для российских экспортёров. На данный момент объём дополнительных пошлин РФ составит около 87 миллионов в год. Как пояснил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, это та компенсация, на которую Москва имеет право по правилам Всемирной торговой организации.