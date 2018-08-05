Россия ввела ответные пошлины на американские товары
5 августа 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
С 5 августа Россия ввела таможенные пошлины на импорт товаров из США в ответ на ранее введенные Америкой пошлины на сталелитейную и алюминиевую продукции. Ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.
Россия повысила ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна, передают РИА Новости.
При этом ущерб от американских торговых пошлин оценивается более чем в 500 миллионов долларов для российских экспортёров. На данный момент объём дополнительных пошлин РФ составит около 87 миллионов в год. Как пояснил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, это та компенсация, на которую Москва имеет право по правилам Всемирной торговой организации.
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