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В Конго зафиксировали 13 случаев заражения эболой
5 августа 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксировали 13 случаев заболевания вирусом Эбола (БВВЭ). Трое из них скончались.
28 июля органы здравоохранения сообщили, что в восточной части Северного Киву выявлены четыре случая заражения вирусом. На данный момент число выросло до 13 человек. Весной 2018 года на территории Демократической Республики Конго от Эболы скончались 27 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводила для жителей ДРК вакцинацию, однако риск эпидемии до сих пор сохраняется, передают «Известия».
На сегодняшний день вирус Эбола считается одним из самых опасных заболеваний современности. Эбола передаётся при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями, а также органами инфицированного человека. Воздушно-капельным путём вирус не передаётся.
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