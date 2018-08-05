В Швеции арестован российский капитан.Он был сильно пьян и посадил судно на мель

В Швеции арестован российский капитан грузового судна. 130 метровый балкер сел на мель, а шведские врасти всерьез обеспокоены возможностью экологической катастрофы в береговой зоне.

Русское торговое судно вошло в акваторию на юге Хельсингборга. Когда местная береговая служба поняла, что балкер может сесть на мель, они попытались связаться с капитаном. Охрана тщетно пыталась вызвать командира несколько раз, а лодки поблизости стремились привлечь его внимание, пытали связаться с рубкой и на аварийном канале, но на позывные российский грузовой танкер не отвечал. В итоге судно село на мель.

Шведы очень боялись, что произойдет разлив нефти и тогда стране будет грозить экологическая катастрофа. К счастью, корпус балкера каких-либо серьезных повреждений не получил и разлива топлива удалось избежать. Полиция Швеции предполагала, что на борту российского судно произошла авария или несчастный случай, но каково же было удивление береговой службы безопасности, когда выяснилось, что капитан был изрядно пьян.

«У него было около 2,5 промилле алкоголя в крови», - сказал пресс-секретарь полиции Фредрик Братт. Шведы до сих пор в шоке, они не понимают, как после бутылки водки, а это как раз 2,5 промилле алкоголя, можно не просто держаться на ногах, но еще и сесть за штурвал судна.

Капитан арестован, его ждет разбирательство и серьезные неприятности. Водолазы обследовали судно и не обнаружили серьезных повреждений, поэтому угрозы затопления нет. Десять членов экипажа находятся на борту. Грузовой балкер вез пшеницу в испанский город Лас Пальмас. В ближайшее время судно отбуксируют к берегу, сообщает на портал SVT.