Помощница Мелании Трамп по политическим вопросам покинула Белый дом

Сегодня стало известно об уходе из Белого дома помощницы первой леди США Мелании Трамп по политическим вопросам. Речь идет о Рейган Хедлунд, которая приняла решение покинуть данную должность.

Согласно последней информации, Хедлунд еще на прошлой неделе ушла из администрации американского лидера. Как уточняет издание Politico, ссылаясь на официального представителя Мелании Трамп Стефани Гришэм, вышеуказанные данные о помощнице первой леди соответствуют действительности.

Рейган Хедлунд отметила, что планирует в дальнейшем заниматься темой внешней политики США. Она не уточнила, что именно стало причиной ее ухода с высокого поста.