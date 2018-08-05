В Каракасе совершено покушение на президента Венесуэлы

В минувшую субботу, 4 августа, в Каракасе была предпринята попытка покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующую информацию накануне предоставил осведомленный источник в городе.

Отмечается, что покушение на политика оказалось неудачным. Происшествие случилось в ходе парада, который был приурочен к годовщине с момента создания национальной боливарианской гвардии.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что над площадью были замечены несколько беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой, а впоследствии произошли несколько взрывов. Ранения получили семь военных, а Мадуро не пострадал. Дроны были сбиты, передает РИА "Новости".