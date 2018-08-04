Посол РФ: В Солсбери уничтожаются практически все улики

Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне, сообщил, что в ходе расследования инцидента в Солсбери ликвидируются практически все улики. Посол также предупредил, что в случае необходимости проверки, такой возможности может и не быть.

«Уничтожаются практически все улики. В случае, если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет», - сказал посол в интервью телеканалу «Россия 24». Он также заявил, что российские специалисты готовы вылететь в Великобританию для совместного расследования дела об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери. «Наши следователи готовы, потому что мы хотим понять, что происходит. Я не уверен, что британская сторона согласна будет на каком-то этапе на наши предложения, тем не менее, они все на столе», - подчеркнул Яковенко.

Отравление в Солсбери произошло 4 марта 2018 года. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Семья была госпитализирована в бессознательном состоянии.