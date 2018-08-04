Премьер Черногории сообщил о решении НАТО открыть авиабазу в Албании

Премьер-министр Черногории Эди Рама сообщил о решении руководства НАТО по строительству первой авиабазы Североатлантического альянса на западных Балканах в центральной Албании.

По сведениям черногорского премьера, авиабаза будет построена в албанском городе Кучова, который с 1950 по 1990 года назывался "Сталин".

Эди Рама написал сообщение о принятом решении НАТО в Facebook: "Североатлантический совет одобрил решение построить первую авиабазу на западных Балканах в Албании. На средства Североатлантического альянса в партнерстве с правительством Албании, НАТО только в первую фазу проекта модернизации аэродрома в Кучова вложит свыше €50 миллионов".

Рама уточнил, что авиабазу построят на месте старого военного аэродрома, - сообщает Газета.ру. Авиабаза, которую начнут строить уже в этом году, будет ответственна за снабжение НАТО, логистическую поддержку, поддержку авиаподразделений полиции, подготовку личного состава и учений альянса, а также будет служить базой для албанских ВВС.