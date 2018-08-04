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Парубий: Судьба закона о статусе Донбасса зависит от международных партнеров
4 августа 2018, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Андрей Парубий - спикер Верховной рады Украины - заявил о том, что продление срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от позиции Запада.
Парубий отметил, что в прошлом году действие закона об особом статусе Донбасса продлили на год. Тогда он отмечал, что это не окажет никакого влияния, - сообщает РИА Новости.
По словам спикера украинской Рады, теперь перед истечением срока украинские власти будут советоваться: есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет.
Парубий подчеркнул, что это будет во многом зависеть и от позиции международных партнеров Украины. Он назвал важным "удержать санкции против России". "Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно", — сказал Парубий.
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