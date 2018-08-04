Парубий: Судьба закона о статусе Донбасса зависит от международных партнеров

Андрей Парубий - спикер Верховной рады Украины - заявил о том, что продление срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса во многом будет зависеть от позиции Запада.

Парубий отметил, что в прошлом году действие закона об особом статусе Донбасса продлили на год. Тогда он отмечал, что это не окажет никакого влияния, - сообщает РИА Новости.

По словам спикера украинской Рады, теперь перед истечением срока украинские власти будут советоваться: есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет.

Парубий подчеркнул, что это будет во многом зависеть и от позиции международных партнеров Украины. Он назвал важным "удержать санкции против России". "Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно", — сказал Парубий.