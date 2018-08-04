Суд Америки обязал администрацию Трампа защитить детей мигрантов от депортации

Окружной суд Вашингтона обязал администрацию главы Белого дома Дональда Трампа восстановить исполнительный указ, подписанный экс-президентом Соединённых Штатов Бараком Обамой, защищающий детей нелегальных мигрантов от депортации (DACA).

Федеральный судья Джон Бейтс заявил, что не намерен менять своё предыдущее, апрельское решение о возобновлении действия закона, так как представленные доказательства администрацией Белого дома «не развеяли его опасений», передаёт РБК. При этом министерство внутренней безопасности США утверждало, что имеет право полностью отменить программу, так как является её исполнителем. Судья же постановил, что программа должна быть восстановлена в полном объеме.

Теперь у администрации Дональда Трампа есть 20 дней, чтобы возобновить DACA, либо обжаловать решение судьи.