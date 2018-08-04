Порошенко неделю не появлялся на работе. Отправился в отпуск за границу?

Украинские СМИ обратили внимание: президент Петр Порошенко после Крестного хода Киевского патриархата, посвященного Крещению Руси, не появился ни в рабочем кабинете, ни выступал на публике. Порошенко в начале недели принял участие в мероприятии Киевского патриархата. Украинский военный эксперт рассказал про «страшный сценарий Путина»

На Украине говорят, что Порошенко планировал провести отпуск на родине, чтобы не попасть в скандал, который разразился после его зимних каникул на Мальдивах.

Есть несколько версий, где может отдыхать украинский лидер. Возможно, он присоединился к своим родственникам, которых недавно видели в Испании. В Королевстве у президента Незалежной, по слухам, есть вилла.

Он может проводить летний отпуск в компании своего друга-миллионера Юрия Косюка. Как раз его яхта была замечена у берегов Сардинии.

Не исключено, что семейство Порошенко отдыхает на родине, но тщательно скрывает свое местонахождение.

Петр Порошенко лично рассказал об отдыхе на Мальдивах на Рождество. По словам Порошенко, он провел отпуск с семьей на Мальдивских островах, летал за границу под своей фамилией. Украинский президент, как он сам уверяет, во время отдыха продолжал выполнять обязанности главы государства.