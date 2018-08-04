Минобороны разочаровано, что США рассекретили письмо с предложением по Сирии

Министерство обороны РФ разочаровано тем, что США оказались неспособны соблюдать тайну о конфиденциальной информации. По данным российского оборонного ведомства, начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов отправил письмо по конфиденциальному каналу письмо по Сирии, адресованное председателю объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду.

Между обеими сторонами была договоренность о конфиденциальности. Но сегодня о "тайном письме" российского генерала сообщило агентство Reuters. В издании отметили, что предложения Генштаба были встречены в Комитете "очень холодно".

В письме от 19 июля начальник Генштаба проинформировал своего американского коллегу о мерах, принимаемых российскими вооруженными силами и сирийскими официальными властями по стабилизации обстановки в Сирии. В письме еще поднимался вопрос по беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф, пресечению попыток привлечения боевиками беженцев в свои ряды и еще ряд вопросов по наведению мирного порядка в Сирии.

"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон", - отмечает Минобороны РФ.