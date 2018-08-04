В Милане арестовали серийного грабителя аптек

В Милане полиция арестовала серийного грабителя по прозвищу «Старичок». 60-летний мужчина развлекался тем, что совершал налеты на аптеки, притворяясь, что у него в кармане находится оружие.

«Старичок» всегда действовал одинаково. Выждав удобный момент, он врывался в аптеку и требовал отдать выручку, притворяясь, что у него в кармане находится оружие. Таким образом за год он ограбил не менее шести аптек, причем пять из них находились на одной улице.

Сотрудники правоохранительных органов Милана смогли установить личность грабителя, которого они прозвали «Старичком», по свидетельствам очевидцев и записям с камер видеонаблюдения. Задержать его удалось, когда он в очередной раз «шел на дело», сообщает РИА Новости.