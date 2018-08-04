В Америке продолжаются вспышки кори, предупредил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предупредил россиян о продолжающихся вспышках кори в в странах Американского региона. Те, кто планирует поездки в Северную или Южную Америку, советуют сделать прививки не менее чем за две недели до полета.

По информации ведомства, с начала 2018 года было установлено 2472 случая заболевания в 11 странах, в том числе в Венесуэле (1613 случаев), Бразилии (677 случаев), США (91 случай), Канаде (19 случаев), Колумбии (40 случаев). Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Аргентине, Эквадоре, Мексике, Перу и Гватемале. Отмечается, что в Венесуэле 44 случая кори имели летальный исход.

«В настоящее время в странах Латинской Америки сохраняется тенденция к увеличению числа вспышек кори, прежде всего, за счет активной межрегиональной миграции», - передаёт Роспотребнадзор.