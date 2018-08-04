Украинский экс-министр обвинил власти в убийствах активистов

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что за организацией убийств активистов политической оппозиции и представителей прессы стоят непосредственно украинские власти.

На Украине журналисты и политические активисты подвергаются массовому давлению и насилию, заявил экс-глава оборонного ведомства Украины.

«Такой системной и масштабной работы по давлению на них никогда раньше не было. Нападения и убийства активистов – это не просто бессилие власти, потому что власть за этим всем и стоит», - заявил Гриценко в телеэфире.

Национальный союз журналистов Украины сообщил, что с начала 2018 года зафиксировано 45 случаев физической агрессии в отношении представителей прессы, передает РИА Новости.