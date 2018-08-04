Во Франции из-за жары останавливают реакторы АЭС
4 августа 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за установившейся во Франции экстремальной жары французские энергетики были вынуждены отключить несколько реакторов АЭС, чтобы избежать еще большего повышения температуры охлаждающей воды.
Установившаяся во Франции жара прогрела воду в водоемах настолько, что энергетики не рискуют повышать ее еще больше. Вода из этих водоемов используется для охлаждения реакторов нескольких французских АЭС.
Французские энергетики были вынуждены остановить один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона. Днем ранее был также остановлен один реактор АЭС Сент-Альбан, сообщает RT.
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