Эксперт оценил заявление о бедственном положении ВСУ

Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко о плачевном состоянии ВСУ. Бывший министр обороны Украины рассказал о бедственном состоянии армии

«Развязав гражданскую войну, они почему-то думали, что все пойдет само собой. О материальном обеспечении, подготовке личного состава, формировании командных кадров попросту забыли. Безусловно, Гриценко достаточно объективно оценил ситуацию. В Вооруженных силах Украины с середины 1990-х разворовывали и распродавали технику, а пополнения фактически не было. Так что все логично и дальше будет еще хуже», - отметил эксперт.

При этом Владимир Анохин оценил заявление украинского экс-министра как спекуляцию в преддверии грядущих президентских выборов.

«Единственная возможность Порошенко удержаться у власти – это объявить военное положение. Гриценко это прекрасно понимает и просто спекулирует, ратуя за мощную армию», - приводит мнение эксперта RT.