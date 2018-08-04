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Эксперт оценил заявление о бедственном положении ВСУ
4 августа 2018, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко о плачевном состоянии ВСУ.
«Развязав гражданскую войну, они почему-то думали, что все пойдет само собой. О материальном обеспечении, подготовке личного состава, формировании командных кадров попросту забыли. Безусловно, Гриценко достаточно объективно оценил ситуацию. В Вооруженных силах Украины с середины 1990-х разворовывали и распродавали технику, а пополнения фактически не было. Так что все логично и дальше будет еще хуже», - отметил эксперт.
При этом Владимир Анохин оценил заявление украинского экс-министра как спекуляцию в преддверии грядущих президентских выборов.
«Единственная возможность Порошенко удержаться у власти – это объявить военное положение. Гриценко это прекрасно понимает и просто спекулирует, ратуя за мощную армию», - приводит мнение эксперта RT.
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