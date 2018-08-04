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Повышение цен на газ приведет Украину к дефолту, заявил депутат
4 августа 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
Повышение цен на газ может привести Украину к дефолту уже этой осенью, заявил народный депутат Юрий Павленко. Он также напомнил, что на счетах украинского казначейства практически не осталось денег.
В настоящее время на счетах украинского казначейства осталось меньше двух миллиардов гривен, в то время как общая задолженность по зарплатам достигла уже 110 миллиардов гривен. В стране продолжают сокращать различные социальные программы, оставляя без поддержки самые уязвимые категории граждан, рассказал народный депутат.
«Повышение цен на газ потребует дополнительных субсидий. Осенью мы можем попасть в очень опасную ситуацию – секвестр госбюджета. Нам придется урезать очень многие статьи расходов. Из-за этого многие семьи обеднеют еще больше. Пострадает очень много людей», - приводит мнение депутата РИА Новости.
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