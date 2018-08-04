Повышение цен на газ приведет Украину к дефолту, заявил депутат

Повышение цен на газ может привести Украину к дефолту уже этой осенью, заявил народный депутат Юрий Павленко. Он также напомнил, что на счетах украинского казначейства практически не осталось денег.

В настоящее время на счетах украинского казначейства осталось меньше двух миллиардов гривен, в то время как общая задолженность по зарплатам достигла уже 110 миллиардов гривен. В стране продолжают сокращать различные социальные программы, оставляя без поддержки самые уязвимые категории граждан, рассказал народный депутат.

«Повышение цен на газ потребует дополнительных субсидий. Осенью мы можем попасть в очень опасную ситуацию – секвестр госбюджета. Нам придется урезать очень многие статьи расходов. Из-за этого многие семьи обеднеют еще больше. Пострадает очень много людей», - приводит мнение депутата РИА Новости.