С сентября все начнется, заявил украинский военный эксперт

Украинский военный эксперт Алексей Арестович пугает сограждан прогнозами, что Россия якобы начнет активно раскачивать ситуацию на Украине, как только закончится лето и все вернутся из отпусков.

«Прогноз у меня не очень оптимистический. С сентября все начнется, когда люди вернутся из отпусков. Положение страшное. Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно на юге: Херсон, Бердянск, Мариуполь. Украину сделают максимально зависимой от РФ. Нас заставят покупать российский газ, нефть, оружие», - заявляет Арестович.

«Украинский военный эксперт» также предупреждает сограждан, что перед предстоящими президентскими выборами на Украине могут выйти на сцену пророссийские политики, которые через год-другой «сдадут» страну России, которая, по его словам, ждет не дождется, чтобы прибрать к рукам незалежную. И задается сакраментальным вопросом: если не Порошенко, то кто спасет страну от всего этого зла? – цитирует «Русская весна».