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Израиль перехватил судно, пытавшееся прорвать блокаду сектора Газа
4 августа 2018, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Армейская пресс-служба Израиля сообщила о перехвате судна, следовавшего из Европы с намерением прорвать законную морскую блокаду, действующую в отношении сектора Газа.
«Наши вооруженные силы перехватили судно, следовавшее из Европы. Оно намеревалось нарушить законную морскую блокаду, действующую в отношении сектора Газа. Передвижение судна контролировалось. Оно было перехвачено в соответствии с международным правом», - сообщила пресс-служба вооруженных сил Израиля.
Израильские военные уточняют, что всю гуманитарную помощь для сектора Газа следует передавать через специально подготовленный порт Ашдод. Любые суда, пытающиеся нарушить морскую блокаду, будут также перехватываться, сообщает RT.
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