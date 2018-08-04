Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж

Тела российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, погибших в Центрально-Африканской Республике, доставлены в Париж. Оттуда их переправят в Москву.

30 июля в Центрально-Африканской Республике погибла съемочная группа из России: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Как выяснилось, работодатель отправил их в опасный район по туристическим визам, не поставив в известность посольство РФ в ЦАР.

Погибших журналистов опознали по просроченным редакционным удостоверениям, удостоверениям, которые нашли при них. Известно, что в ЦАР они снимали документальные видеоматериалы о работе частной военной компании. Ожидается, что тела Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева доставят в Москву в ночь на воскресенье, сообщает РИА Новости.