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Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Париж
4 августа 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Тела российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, погибших в Центрально-Африканской Республике, доставлены в Париж. Оттуда их переправят в Москву.
30 июля в Центрально-Африканской Республике погибла съемочная группа из России: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Как выяснилось, работодатель отправил их в опасный район по туристическим визам, не поставив в известность посольство РФ в ЦАР.
Погибших журналистов опознали по просроченным редакционным удостоверениям, удостоверениям, которые нашли при них. Известно, что в ЦАР они снимали документальные видеоматериалы о работе частной военной компании. Ожидается, что тела Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева доставят в Москву в ночь на воскресенье, сообщает РИА Новости.
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