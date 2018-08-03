В Китае запрещен к показу фильм о Винни-Пухе

Ленту студии Disney о взрослом Кристофере Робине, постаревшем Винни Пухе и их друзьях не пустили в китайский прокат. Причины решения прокатчиков официально не называются, но, возможно, все дело в плюшевом медвежонке.

Фильм «Кристофер Робин» китайцы посмотреть не смогут. Дело в том, что китайские блогеры посчитали, что Винни-Пух очень напоминает Цзиньпиня. Теперь в этой стране медвежонок является символом оппозиции. Голливудское издание The Hollywood Reporter пишет, что Винни-Пух стал «личным врагом» Си Цзиньпина.