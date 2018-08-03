Министр гражданской обороны Греции подал в отставку
3 августа 2018, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Греции ушел в отставку министр по делам общественного порядка и гражданской обороны Никос Тоскас, заявив, что после гибели стольких людей не может дальше работать. Премьер-министр Алексис Ципрас отставку принял.
Тоскаса критиковали за неэффективную работу греческих спасательных служб, которые боролись с крупными пожарами в стране. Их жертвами стали более 80 человек. Никос Тоскас в интервью CNN говорил, что, согласно спутниковым снимкам и результатам расследований, причиной пожаров мог стать поджог.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес