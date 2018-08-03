Министр гражданской обороны Греции подал в отставку

В Греции ушел в отставку министр по делам общественного порядка и гражданской обороны Никос Тоскас, заявив, что после гибели стольких людей не может дальше работать. Премьер-министр Алексис Ципрас отставку принял.

Тоскаса критиковали за неэффективную работу греческих спасательных служб, которые боролись с крупными пожарами в стране. Их жертвами стали более 80 человек. Никос Тоскас в интервью CNN говорил, что, согласно спутниковым снимкам и результатам расследований, причиной пожаров мог стать поджог.