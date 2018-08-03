СМИ Германии не могут найти Меркель

Супруг немецкого канцлера Ангелы Меркель Йоахим Зауэр отправился на отдых в альпийский горнолыжный курорт в Италии без жены. Где сейчас находится политик, СМИ пока выяснить не смогли.

Зауэр заселился в обычном четырехзвездочном отеле на итальянском горнолыжном курорте Зольден со своим сыном от первого брака, хотя раньше Ангела всегда проводила свой отпуск с супругом. Приближенные канцлера отказываются делиться информацией по этой теме. Как сообщает Times, каких-либо важных дел в графике Ангелы Меркель нет до 20 августа.

«Помогите! Где наш канцлер?», - пишет немецкий выпуск Express.