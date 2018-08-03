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Социолог назвал выгоду от зачистки воюющих в Донбассе правосеков для Порошенко
3 августа 2018, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Зачистка армией Украины воюющих в Донбассе националистических батальонов играет на руку президенту страны Петру Порошенко. Такое мнение высказал в разговоре с журналистами социолог Евгений Копатько.
В июле штаб силовой операции Киева издал распоряжение, согласно которому все добровольческие соединения, в том числе те, что сформированы запрещенной в России экстремистской группировкой «Правый сектор», должны покинуть зону боевых действий. Нацбаты приказу не подчинились, между ними и военными вспыхнули вооруженные столкновения.
Украинский эксперт Копатько полагает, что с помощью данной зачистки глава государства Порошенко пытается укрепить свои позиции, передает информационное агентство «Новороссия». Согласно точке зрения социолога, подавление подразделений националистов позволит президенту сократить силовой ресурс его политических оппонентов.
Ранее в пятницу сообщалось, что перебежавший на сторону ополченцев ДНР украинский военный раскрыл уловки Киева по сокрытию своих потерь в Донбассе.
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