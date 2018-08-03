Мексика: 12-летний мальчик стал студентом

12-летний одаренный мальчик Карлос Антонио Сантамария из Мексики стал студентом. Ему только недавно исполнилось 12 лет. Он является первым в истории ребенком, который смог стать студентом Национального автономного университета Мексики.

С раннего детства ребенок стремился к тому, чтобы хорошо учиться. И у него это отлично получалось. Так, с 9 лет он прошел курсы и получил степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии.

Продолжать свое обучение мальчк собирается по направлению «физика биомедицины».

По его словам, «он просто хочет учиться», передает НСН.