Российский историк заявил о приближении войны между Украиной и Венгрией

Украина и Венгрия движутся к войне. Такую точку зрения озвучил российский эксперт, доктор исторических наук Григорий Миронов.

В конце июля украинские спецслужбы начали уголовное преследование действующего на территории страны фонда, который выдает кредиты бизнесменам венгерского происхождения. Организацию обвинили в том, что через нее Будапешт спонсирует сепаратизм в Закарпатской области.

По мнению Григория Миронова, Киев подобными действиями только усиливает ненависть проживающего в регионе венгерского населения к Украине. Местные националисты выбрали путь выдавливания коренных жителей Закарпатья, отметил аналитик. Данный вариант не устраивает Будапешт, поэтому отношения между двумя странами будут продолжать ухудшаться. Миронов полагает, что дело идет к военному противостоянию между Украиной и Венгрией, пишет сайт «Новороссия».

Спустя некоторое время после обнародования данного прогноза стало известно о том, что в Будапеште решили учредить должность министра развития Закарпатья. Один из лидеров украинских ультраправых Богдан Червак призвал в ответ на это ввести в регион армейские подразделения.

В Минобороны Украины, в свою очередь, заявили, что ведомство намерено перебросить в Закарпатье батальон одной из горно-штурмовых бригад, имеющихся в распоряжении Киева. Планируется, что местом дислокации соединения станет город Берегово, который является центром венгерской общины.