Украина предложила российским властям обменяться заключенными
3 августа 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины предложили российской стороне обменяться заключенными. К главе СПЧ Михаилу Федотову с подобной идеей обратилась уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
Киев выдвинул предложение обменять гражданина РФ Алексея Седикова, осужденного на территории Украины на 11 лет, на одного из украинцев, находящихся в российской тюрьме, передает РИА "Новости". Денисова отметила, что Седиков нуждается в срочной операции на бедре, а в больнице при колонии подобное вмешательство успешно провести невозможно.
Рекомендуется обменять россиянина на одного из граждан Украины, которому также требуется помощь квалифицированного специалиста.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес