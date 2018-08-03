Появились подробности взрыва в мечети на востоке Афганистана: 15 погибших

Днем в пятницу, 3 августа, появились подробности о взрыве в мечети на востоке Афганистана. Согласно последним сообщениям, в результате трагедии погибли не менее 15 человек, ранения получили еще 40.

В СМИ уточняется, что на мечеть в городе Гардез, расположенном в провинции Пактия, напали два террориста-смертника. Как сообщает информационное агентство Пажвак, все пострадавшие были экстренно доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

Местный телеканал Tolo News в свою очередь отмечает, что жертвами теракта стали восемь человек, а пострадали около двенадцати. Якобы эти данные предоставлены полицией.