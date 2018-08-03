Перебежчик из ВСУ раскрыл уловки Киева по сокрытию реальных потерь в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, перешедший на сторону ДНР, рассказал об уловках киевских силовиков, с помощью которых они скрывают свои реальные потери в Донбассе. Переданную ополченцам информацию раскрыл на брифинге для журналистов пресс-секретарь армии республики Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, перебежчик сообщил, что в ВСУ распространена практика, когда тела погибших военных вывозятся за пределы зоны силовой операции и оставляются в заброшенных зданиях и лесопосадках. В армейских приказах эти люди фигурируют как убывшие в очередной отпуск, впоследствии их вносят в список дезертиров.

Ранее в пятницу сообщалось, что депутат польского Сейма Корнель Моравецкий поведал о нежелании России «занимать» противостоящий Киеву Донецк. По словам парламентария, РФ не является агрессором по отношению к Украине.