Военный эксперт назвал регионы, в которых может начаться Третья мировая война
3 августа 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Военный эксперт рассказал, где потенциально может начаться Третья мировая война. По мнению специалиста, подобная угроза не ослабевает, а лишь усиливается из-за противоречий в разных регионах.
Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков уточнил, что на юге война может начаться из-за боевых действий в Сирии, Афганистане и Ираке, сложностей в Пакистане и Индии, а также ухудшения отношений США и Ирана.
Как отмечает "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на слова эксперта, в ближневосточном регионе отправной точкой военного конфликта может стать возникновение курдского государства и агрессия Израиля, США и стран НАТО.
Что касается востока, то ключевыми источниками напряженности в этой части планеты являются противоречия между КНДР и Южной Кореей, Японией и Китаем, а также Россией и Японией из-за Курил.
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