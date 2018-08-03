Военный эксперт назвал регионы, в которых может начаться Третья мировая война

Военный эксперт рассказал, где потенциально может начаться Третья мировая война. По мнению специалиста, подобная угроза не ослабевает, а лишь усиливается из-за противоречий в разных регионах.

Замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков уточнил, что на юге война может начаться из-за боевых действий в Сирии, Афганистане и Ираке, сложностей в Пакистане и Индии, а также ухудшения отношений США и Ирана.

Как отмечает "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на слова эксперта, в ближневосточном регионе отправной точкой военного конфликта может стать возникновение курдского государства и агрессия Израиля, США и стран НАТО.

Что касается востока, то ключевыми источниками напряженности в этой части планеты являются противоречия между КНДР и Южной Кореей, Японией и Китаем, а также Россией и Японией из-за Курил.

По словам Сивкова, РФ может в будущем стать участницей военных действий различных масштабов: от локальных до весьма масштабных.