В одной из мечетей Афганистана прогремел взрыв

В пятницу, 3 августа, в СМИ появилась информация о взрыве в одной из мечетей Афганистана. Согласно последним данным, происшествие случилось в городе Гардез, расположенном на востоке страны.

Информацию о взрыве в мечети в провинции Пактия уже подтвердили местные власти и очевидцы трагедии. Не исключается, что в ходе случившегося погибли и пострадали люди, однако эти детали к настоящему моменту не подтверждены, сообщает сегодня телеканал Tolo News.

Информационное агентство Пажвак уточняет, что взрыв прогремел в рамках пятничной молитвы. Якобы в помещении подорвался террорист-смертник.