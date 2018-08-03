Трамп сообщил, что ему пришлось ждать встречи с Елизаветой II

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ему пришлось ждать королеву Великобритании Елизавету II во время визита в Соединенное Королевство. Ранее сообщалось, что это глава США опоздал на встречу.

сегодня портал Sky News. Трамп сообщил, что прибыл на чаепитие примерно на пятнадцать минут раньше, вследствие чего ему пришлось немного подождать. Американский президент отметил, что они с супругой Меланией прекрасно поладили с Елизаветой II, cообщает сегодня порталSky News.

Уточняется, что встреча политика и королевы должна была продолжаться в течение пятнадцати минут, однако в итоге они беседовали около часа.