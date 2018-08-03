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Депутат польского Сейма поведал о нежелании России «занимать» Донецк
3 августа 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация делает все возможное, чтобы «не занимать» Донецк. Такое мнение озвучили в Сейме Польши.
Депутат Корнель Моравецкий, представляющий в парламенте оппозиционные силы, отметил в разговоре с корреспондентом издания Do Rzeczy, что Москва не предпринимает агрессивных действий в отношении соседней Украины. Также парламентарий заявил, что считает дискуссионным вопрос о виновниках вооруженного противостояния в этой стране. Развязыванию войны предшествовало свержение президента, который был избран гражданами в соответствии с демократическими процедурами, напомнил Моравецкий.
Кроме того, политик рассказал, что не разделяет точку зрения, согласно которой Россия якобы собирается «напасть» на Польшу. По словам Корнеля Моравецкого, Москва уже четыре года делает все, чтобы не «занимать» Донецк, поэтому рассматривать всерьез возможность ее агрессии против Варшавы нельзя.
Украинские власти неоднократно обвиняли РФ в прямой военной помощи сражающимся против Киева ополченцам Донбасса. Официальная Москва данные утверждения опровергает.
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