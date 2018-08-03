Тела убитых в ЦАР журналистов сегодня отправят в Россию

Официальный представитель посольства Российской Федерации в Центральноафриканской Республике сообщил, что тела трех убитых российских журналистов будут отправлены на родину в пятницу, 3 августа.

Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, а также техника до сих пор не найдены. В дипмиссии отметили, что тела сотрудников СМИ будут отправлены из ЦАР в Россию самолетом в 19.00 по московскому времени, передает РИА "Новости" . Согласно последним данным, документы