Сборка предназначенных для войны с Украиной ракет ДНР впервые попала на видео

Производство ракет, используемых армией Донецкой народной республики в противостоянии с Вооруженными силами Украины, впервые сняли на видео. Речь идет о снарядах для систем «Чебурашка», о наличии которых у самопровозглашенного государства общественность узнала весной текущего года.

В сборочном цехе побывал российский военный корреспондент Семен Пегов. В репортаже, подготовленном журналистом для телеканала «Звезда», продемонстрированы основные этапы изготовления боеприпасов.

Из сообщений СМИ следует, что ополченцы уже применяли «Чебурашку» в ходе конфликта в Донбассе. В частности, в начале июня была распространена информация о том, что ракеты ДНР уничтожили позиции киевских силовиков в районе города Авдеевка.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы нашли новый способ выведать секретные данные о жителях ЛНР.