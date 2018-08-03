Сборка предназначенных для войны с Украиной ракет ДНР впервые попала на видео
3 августа 2018, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]
Производство ракет, используемых армией Донецкой народной республики в противостоянии с Вооруженными силами Украины, впервые сняли на видео. Речь идет о снарядах для систем «Чебурашка», о наличии которых у самопровозглашенного государства общественность узнала весной текущего года.
В сборочном цехе побывал российский военный корреспондент Семен Пегов. В репортаже, подготовленном журналистом для телеканала «Звезда», продемонстрированы основные этапы изготовления боеприпасов.
Из сообщений СМИ следует, что ополченцы уже применяли «Чебурашку» в ходе конфликта в Донбассе. В частности, в начале июня была распространена информация о том, что ракеты ДНР уничтожили позиции киевских силовиков в районе города Авдеевка.
Ранее стало известно, что украинские спецслужбы нашли новый способ выведать секретные данные о жителях ЛНР.
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