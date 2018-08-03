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Сын Дональда Трампа признался, что его семье угрожали
3 августа 2018, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]
Сын президента США Дональда Трампа Эрик признался, что его семье поступали угрозы. Мужчина сообщил журналистам, что у всех его родственников в тот или иной момент дома появлялся странный белый порошок.
К настоящему моменту не уточняется, какие конкретно угрозы поступали в адрес членов семьи американского лидера, однако Эрик Трамп утверждает, что получал их лично.
В интервью телеканалу Fox News сын президента США отметил, что сообщения в прессе о сомнительной деятельности его отца являются "настоящим лицемерием", а также "полным абсурдом".
Напомним, Трамп в последний год ведет войну с "фейковыми" новостями и некоторыми изданиями, которые якобы публикуют о нем недостоверные данные.
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