Сын Дональда Трампа признался, что его семье угрожали

Сын президента США Дональда Трампа Эрик признался, что его семье поступали угрозы. Мужчина сообщил журналистам, что у всех его родственников в тот или иной момент дома появлялся странный белый порошок.

К настоящему моменту не уточняется, какие конкретно угрозы поступали в адрес членов семьи американского лидера, однако Эрик Трамп утверждает, что получал их лично.

В интервью телеканалу Fox News сын президента США отметил, что сообщения в прессе о сомнительной деятельности его отца являются "настоящим лицемерием", а также "полным абсурдом".

Напомним, Трамп в последний год ведет войну с "фейковыми" новостями и некоторыми изданиями, которые якобы публикуют о нем недостоверные данные.