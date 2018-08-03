Чешский эксперт назвал единственный шанс для США победить в войне с Россией
3 августа 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты смогут победить в войне с Россией только с помощью массированного применения ядерного оружия. Такую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил чешский эксперт Ярослав Штефец.
Аналитик отметил, что, несмотря на обилие военных баз, США не в состоянии одолеть Москву в конфликте, подобном Второй мировой. Единственный шанс победить РФ - полностью уничтожить ее территорию в результате ядерных ударов, процитировало Штефеца интернет-издание Parlamentni listy.
Кроме того, эксперт высказался о внешнеполитическом курсе, который проводит Владимир Путин. Согласно оценке собеседника журналистов, данный курс разительно отличается от того, что реализовывался Москвой в советский период. Российский лидер предпочитает открыто говорить об имеющемся у РФ новом оружии, потому что хочет предупредить Запад о возможных последствиях его агрессивных действий, заявил аналитик.
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