Трамп назвал «лживыми» и «отвратительными» новости про него в американских СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал «лживыми» и «отвратительными» новости, которые про него пишут американские СМИ. Глава Белого дома на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания заявил, что журналисты «неправильно» осветили его недавнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, - сообщает Газета.ру со ссылкой на издание Fox News. Трамп возмущен отсутствием честных репортажей. Трамп сообщил, что наладил отношения с Путиным

«Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории», — недоумевает Дональд Трамп.

В Организации Объединенных Наций (ООН) ранее заявили, что нападки американского президента Дональда Трампа на СМИ могут привести к реальным нападениям, и увеличение вероятности нападения на журналистов в связи с его поведением вызывает особую озабоченность.

Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Пенсильвания подчеркнул, что ему удалось поладить с Владимиром Путиным. А вчера стало известно, что сенаторы внесли в Конгресс законопроект об ужесточении антироссийских санкций.