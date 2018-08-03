Украинские спецслужбы придумали способ выведать секреты сражающейся с Киевом ЛНР

Сотрудники украинских спецслужб стали использовать новый способ добычи секретной информации о жителях Луганской народной республики. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

«Русская весна» пишет, что учреждения и организации ЛНР недавно получили по электронной почте фальшивые документы, содержащие «распоряжения» органов власти самопровозглашенного государства. Как установили силовые структуры республики, предпринятая противником провокация преследовала цель добыть данные, необходимые для создания в ЛНР социально-экономической напряженности.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт между сторонниками независимости Донбасса и армией страны. Киев в ходе данного противостояния использует в том числе диверсионные методы. Ранее СМИ процитировали обозревателя Сергея Веселовского, который объяснил, почему украинские диверсии обречены на провал.