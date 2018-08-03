Во Франции будут штрафовать за непристойности в адрес женщин

Во Франции в скором времени начнут штрафовать за непристойности в адрес женщин. Соответствующий законопроект, согласно последней информации, уже одобрил в минувший четверг парламент Пятой республики.

Государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа отметила, что за приставания к женщинам на улицах придется заплатить от 90 до 750 евро, передает kp.ru. Ранее в этой стране подобные действия никак не наказывались.

Н прошлой неделе в Париже молодая девушка попросила прохожего, который свистел ей вслед, замолчать, после чего он нанес ей удар, сообщает ТАСС.