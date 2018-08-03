Обозреватель обнародовал причину постоянных провалов диверсий ВСУ в Донбассе

Диверсии Вооруженных сил Украины на территории Донбасса постоянно оборачиваются провалом, потому что их осуществляют люди с низким уровнем подготовки. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Веселовский.

Эксперт отметил в разговоре с корреспондентом «Звезды», что Запад выделяет на борьбу с ДНР и ЛНР солидные средства, которые тратятся в том числе на проведение диверсионных вылазок. Из слов Веселовского следует, что большая часть денег разворовывается, в результате организаторы операций вынуждены нанимать неподготовленных людей, которые соглашаются выполнить работу за скромное вознаграждение. Это обрекает диверсии на неудачу.

Вооруженное противостояние в Донбассе продолжается пятый год. Ранее СМИ процитировали украинского эксперта Андрея Ермолаева, который сообщил о решении Киева отказаться от возвращения мятежного региона в состав страны.