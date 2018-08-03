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В Мексике начали разбирать обломки потерпевшего крушение самолета
3 августа 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Мексиканские специалисты приступили к разбору обломков на месте падения пассажирского самолета в городе Дуранго. Эксперты намерены тщательно изучить и зарегистрировать даже самые мелкие детали.
В главном управлении гражданской авиации при Министерстве транспорта Мексики отметили, что на месте аварии обнаружены "черные ящики", которые уже направлены на экспертизу, передает "Свободная пресса". Кроме того, сейчас активно опрашиваются пассажиры упавшего самолета, члены экипажа и диспетчеры.
Отмечается, что из больницы выписаны почти все граждане, которые находились на борту воздушного судна во время случившегося. В настоящий момент врачам внушает опасение состояние четырех пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Напомним, ни один из 103 человек не погиб.
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