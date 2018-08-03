Трамп сообщил, что наладил отношения с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сделал важное заявление в ходе своего выступления на митинге в штате Пенсильвания. Политик подчеркнул, что ему удалось поладить с главой России Владимиром Путиным.

Трамп, выступая перед собравшимися, признался, что 16 июля в Хельсинки он провел прекрасную встречу с российским коллегой. По словам президента США, они "обсудили все" и смогли наладить отношения, передает издание The Hill.

Интересно, что Дональд Трамп также прокомментировал реакцию американских политиков и журналистов на саммит в Финляндии. Глава Штатов уточнил, что многие от него ожидали "боксерского поединка" с российским лидером, поэтому были всерьез разочарованы.